الخارجية: لا انفراجة فورية في الإتفاق النووي

أعلن المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أنّ المبعوث الخاص بشأن إيران روب مالي سيرأس الوفد الأميركي إلى المحادثات التي تجري في العاصمة النمساوية فيينا.

شبكة تابناک الإخبارية _ وفي تصريح له، استبعد برايس أن تكون هناك انفراجة مبكرة أو فورية في المحادثات بشأن الإتّفاق النّووي، قائلاً "لا نتوقّع عقد محادثات مباشرة مع إيران، ولكنّنا منفتحون على ذلك".

وأوضح أنّ المحادثات ستناقش تخفيف العقوبات، مؤكّداً أنّ واشنطن لن تقدّم أي تنازل أُحادي في ما يخص مسألة العقوبات في الوقت الحالي.

وأضاف برايس "لا نُريد وضع إطار زمني للتّوصل لإتفاق مع إيران وننسّق بشكلٍ وثيق مع حُلفائنا الأوروبيين".

وتستضيف فيينا اليوم الثلاثاء اجتماعاً غير مسبوق بشأن الإتفاق النّووي الإيراني، بين ممثلي إيران وفرنسا والمملكة المتّحدة وألمانيا وروسيا والصين والإتحاد الأوروبي.