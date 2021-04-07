برلماني ايراني: السعودية لامحل لها من الاعراب في المفاوضات النووية

وعدّ استراتيجية ايران واضحة تماما في المفاوضات مع الغربيين وغير قابلة للتغيير لانها تركز على الموضوع النووي وضمن إطار الاتفاق الموقع.

أكد عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الايرانية احمد علي رضا بيغي ان السعودية لامحل لها من الاعراب في المفاوضات النووية ونرفض مشاركتها مطلقاً.

وقال النائب عن أهالي تبريز/ شمال غرب/ احمد علي رضا بیغي، في تصريح صحفي مشيرا الى تصريح وزير الخارجية السعودي حول رغبة بلاده بالمشاركة في المفاوضات النووية الايرانية، إن دخول بلدان لامحل لها من الاعراب كالسعودية في المفاوضات النووية مرفوض مطلقاً ولاموقع لها في هذا الاتفاق الدولي.

وشدد: إن الانظمة الحليفة للكيان الاسرائيلي لايمكنها أداء أي دور في المفاوضات الدولية ذات الصلة بالموضوع النووي الايراني.

وعدّ استراتيجية ايران واضحة تماما في المفاوضات مع الغربيين وغير قابلة للتغيير لانها تركز على الموضوع النووي وضمن إطار الاتفاق الموقع.

وشدد: إن الغربيين ينبغي ان يدرجوا على جدول أعمالهم رفع جميع أشكال الحظر لاسيما مافرض في عهد ترامب وتعويض ايران عن الخسائر الناجمة.