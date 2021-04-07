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مباحثات نووية في فيينا اليوم وطهران تؤكد انها لن تقبل سوى برفع جميع اجراءات الحظر

ان ما نتابعه في اجتماع اللجنة المشتركة مبني تماما على المواقف الحاسمة للبلاد والمعلنة مرارا من قبل قائد الثورة الاسلامية والمسؤولين.
رمز الخبر: ۵۰۳۲۷
تأريخ النشر: 06 April 2021

تشهد العاصمة النمساوية فيينا اليوم الثلاثاء جولة من المباحثات النووية بين ايران ومجموعة 4+1 فيما أكد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لن تقبل بأي نتيجة من اجتماع فيينا سوى رفع جميع اجراءات الحظر المفروضة.

وقال المصدر ان الخيار الوحيد امام الولايات المتحدة هو رفع جميع اجراءات الحظر القابلة للتحقيق، وان الرد الاميركي على الالتزام الاحادي الجانب من قبل ايران في الاتفاق النووي ليس سوى رفع الحظر.

وأضاف: اذا لم ينتج عن اجتماع الثلاثاء رفعا شاملا للحظر الاميركي فان روبرت مالي سيغادر فيينا خالي الوفاض.

وأكد المصدر ان منهج الفريق الإيراني في فيينا واضح بان ايران ستعود الى التزاماتها بالاتفاق النووي فقط بعد رفع جميع الحظر الأميركي والتحقق منها.

واكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي الذي يراس الوفد التفاوضي الايراني بانه سوف لن تجري اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا اليوم ، مشددا على رفض اي خطة او مقترح لتنفيذ الالتزامات من قبل اميركا بصورة خطوة خطوة.

وقال عراقجي حول اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي المقرر اليوم في فيينا: ان ما نتابعه في اجتماع اللجنة المشتركة مبني تماما على المواقف الحاسمة للبلاد والمعلنة مرارا من قبل قائد الثورة الاسلامية والمسؤولين.

واضاف: سوف لن تكون لنا في فيينا اي مفاوضات مع الاميركيين بصورة مباشرة او غير مباشرة. نحن نتفاوض في اطار اللجنة المشتركة مع دول "4+1" وسنعلن مطلبنا وشرطنا للعودة الى الاتفاق النووي ومطلبنا وشرطنا هو ان تقوم اميركا بتنفيذ جميع التزاماتها في اطار الاتفاق وترفع جميع اجراءات الحظر ومن ثم نقوم نحن بالتحقق من ذلك والعودة (عن خفض الالتزامات).

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