خلال أسابيع .. إيران تضخ النفط بخط أنابيب يصل لبحرعمان

من جهة ثانية إعتبر زنكنة أن الشركات الايرانية تتقدم تكنولوجيا على الشركات العالمية الكبرى في انتاج التوربينات.

أعلن وزير النفط الايراني بيجن زنكنة أنه سيتم ضخ النفط ولاول مرة بخط أنابيب الامداد الذي يصل لبحرعمان.

وأوضح "بيجن زنكنة" في مراسم إبرام عقود انتاج 24 ضاغطا كهربائيا مع شركات مصنعة محلية يوم الاثنين، أنه سيتم ضخ النفط بخط أنابيب غورة (جنوب) – جاسك (جنوب شرق) في غضون 3 أسابيع قادمة مشيدا بالخط لأنه الاول من نوعه يتم انشاؤه بنسبة توطين 100 بالمئة.

وتستهدف ايران عبر خط انبوب غورة – جاسك تصدير النفط عبر خليج عمان لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. ولذلك تم البدء بالمشروع في سنة 2020 عبر عمليات مد أنابيب بمسافة تتجاوز 1000 كلم على اليابسة، لضخ النفط الى محطة "جاسك" القيد الانشاء والمطلة على بحر عمان.

من جهة ثانية إعتبر زنكنة أن الشركات الايرانية تتقدم تكنولوجيا على الشركات العالمية الكبرى في انتاج التوربينات.