ايران تحقق الاكتفاء الذاتي بصناعة الاجهزة المنزلية

كرداني أعلن أن بالسنة المالية الفائتة تم استحداث 50 الف فرصة عمل جديدة مع زيادة حجم انتاج الاجهزة المنزلية بنسبة 30 بالمئة.

أكد مدير مكتب الاجهزة المنزلية بوزارة التجارة والصناعة والمعادن الايرانية تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج هذه الاجهزة.

وبيّن " كيوان كردان" في مراسم بمدينة صناعية في اصفهان اليوم الاثنين، أن قطاع الاجهزة المنزلية انتج اكثر من 15 مليون منتج في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2021، مسجلا مستوى قياسيا غير مسبوق بهذه الصناعة.

ولفت الى أن وبعد بلوغ هذا المستوى القياسي، توفرت امكانية انتاج كافة القطعات الاساسية بصناعة الاجهزة المنزلية وقد تم تحقيق الاكتفاء الذاتي بهذا الاتجاه.

كرداني أعلن أن بالسنة المالية الفائتة تم استحداث 50 الف فرصة عمل جديدة مع زيادة حجم انتاج الاجهزة المنزلية بنسبة 30 بالمئة.

وصرح أن إنتاج غسالات الملابس زاد بنسبة 54 بالمئة والمكيفات المائية 12 بالمئة والثلاجات 30 بالمئة.