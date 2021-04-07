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ظريف يجري محادثات مع نظيره الاوزبكي حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والعالم

ان تنمية العلاقات مع اسيا الوسطى، منطقة المشتركات الحضارية والتاريخية والثقافية، كانت على الدوام ضمن اولويات ايران الاساسية.
رمز الخبر: ۵۰۳۲۳
تأريخ النشر: 06 April 2021

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في طشقند صباح اليوم الاثنين نظيره الاوزبكي عبدالعزيز كامل اوف في المحطة الاولى ضمن جولته على عدد من دول آسيا الوسطى.

ويبحث ظريف الذي وصل الى طشقند صباح اليوم، في هذا اللقاء بشان سبل تطوير العلاقات الثنائية واحدث التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وكانت وزارة خارجية اوزبكستان قد اعلنت في تقرير اصدرته حول زيارة وزير الخارجية الايراني الى طشقند، بان البحث في آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والقضايا المتعلقة بالاستثمارات، يعد من ضمن محاور الزيارة.

وقالت الوزارة في تقرير لها الاحد بان وزير الخارجية الايراني سيصل بمعية الوفد المرافق له الى طشقند غدا الاثنين 5 نيسان /ابريل.

واضافت: ان التعاون الثنائي الراهن وآفاقه المستقبلية في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارات والنقل وسائر المجالات ستكون من ضمن القضايا التي سيجري البحث بشانها خلال الزيارة.

وتتضمن جولة وزير الخارجية الايراني على اسيا الوسطى ايضا زيارة قرغيزيا وكازاخستان وتركمنستان.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد اعلن في تغريدة له قبل ايام بان وزير الخارجية سيقوم بجولة على 4 دول في اسيا الوسطى خلال الفترة من 5 الى 8 ابريل الجاري سيتم التركيز خلالها على التعاون الثنائي والاقليمي.

واضاف: ان تنمية العلاقات مع اسيا الوسطى، منطقة المشتركات الحضارية والتاريخية والثقافية، كانت على الدوام ضمن اولويات ايران الاساسية.

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