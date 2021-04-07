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فعالية ثقافية في اليوم العالمي لمخاطر الألغام والقنابل العنقودية بالعاصمة صنعاء

نظّمت اللجنة الوطنية والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام فعالية في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والقنابل العنقودية، قدّمت خلالها إحصائية وأرقام كارثية بالضحايا والآثار التي لحقت باليمن أرضًا وإنسانًا نتيجة استخدام قوى التحالف السعودي الأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليًا خلال حربها على الشعب اليمني.
رمز الخبر: ۵۰۳۰۷
تأريخ النشر: 05 April 2021

ووقف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، خلال الفعالية، على حجم الكارثة من مخلفات قوى التحالف السعودي وقنابلها العنقودية التي استهدفت بها عشر محافظات، موضحًا بالأرقام والإحصائيات المهولة عدد الضحايا والآثار على المدى الطويل.

وأوضح حجم الصعوبات التي تواجه المركز في ظل بيئة معقدة وأسلحة جديدة يتم التعامل معها لأول المرة، مناشدًا المنظمات الدولية بإدخال الأدوات والمستلزمات التي تمنع دخولها دول التحالف فيما تؤكد وزارة الاعلام على أهمية هذه الفعاليات لفضح جرائم العدوان.

وفي ختام الفعالية، تم افتتاح المعرض الخاص الذي يوثق جرائم التحالف بالقنابل العنقودية وكذا استعراض إنجازات الفرق الهندسية التابعة للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

المصدر: قناة المسيرة.

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