الرئيس المشاط: الإنجازات لمختلف الأجهزة الأمنية في الدولة ثمرة لتضافر الجهود وتكاملها

التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، رئيس جهاز الأمن والمخابرات عبدالحكيم الخيواني، ووزير الداخلية عبدالكريم الحوثي.

شبكة تابناک الإخبارية _ جرى خلال اللقاء مناقشة آلية عمل الأجهزة والوحدات الأمنية المختلفة في التعاطي مع القضايا ذات الصلة بأمن الوطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة ودور الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن والمخابرات في التصدي للجريمة بكل أشكالها.

وأشاد الرئيس المشاط بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود بين جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الداخلية، معتبراً ما تم تحقيقه من انجازات، كانت ثمرة لتضافر الجهود وتكاملها بين مختلف الأجهزة الأمنية، والتي أسهمت في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن.

وأكد أهمية مواكبة الأجهزة الأمنية للانتصارات العسكرية التي يحققها مجاهدو الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، من خلال رفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن واستقرار الوطن والمواطن.

وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى على ضرورة التنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية خلال المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن لإفشال كل مخططات قوى التحالف.

ونوه بدور قيادة وزارة الداخلية والأمن وجهاز الأمن والمخابرات في إحباط الكثير من العمليات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.