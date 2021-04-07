النخالة: العرب تركوا شعبنا وحيدا تحت القصف والحصار ثم شنوا عدوانا على الشعب اليمني

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، كنا نتمنى لو أتت "عاصفة الحزم" لتدافع عن الشعب الفلسطيني وليس لتعتدي على الشعب اليمني.

شبكة تابناک الإخبارية :أضاف النخالة في لقاء مع قناة المسيرة يبث مساء غد الثلاثاء، أن "العرب تركوا الشعب الفلسطيني وحيدا تحت القصف والحصار الإسرائيلي، ثم شنوا عدوانا على الشعب اليمني العربي الذي وقف دائما إلى جانب فلسطين".

وأشار إلى أن "بعض الأنظمة العربية تنفذ السياسات الأمريكية للأسف واتضح لاحقا تنفيذهم للسياسات الصهيونية عبر التطبيع".

وأكد أن "الموقف اليمني الواضح في مسيرات التضامن مع فلسطين لا مثيل له في شعوب المنطقة وهذا مبعث فخر لنا".

وأوضح أن "اليمن رغم الحصار قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتحتضن شريحة واسعة من الفلسطينيين في اليمن وتعاملهم كما تعامل اليمنيين".