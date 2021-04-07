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السيسي يوعز بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة

اوعز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة، وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب.
رمز الخبر: ۵۰۲۹۰
تأريخ النشر: 05 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية _ اعتبر السيسي ان صناعة الأسمنت والحديد والصلب لهم دور هام في النهوض بالاقتصاد القومي، باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عملية التنمية غير المسبوقة التي تتم في جميع القطاعات وعلى كامل رقعة الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالمجتمعات العمرانية والسكانية والمدن الجديدة، وما يتصل بها من بنية أساسية وطرق ومحاور.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، ان موقف السيسي جاء خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين وهم "رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك بحضور محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية".

واشار راضي الى أن الاجتماع تناول "متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الحكومة لتطوير قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب".

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم "عرض أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الأسمنت والحديد والصلب في مصر؛ لا سيما ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية وهيكل تكاليف الإنتاج والتسويق، فضلًا عن عدد من المحاور التنفيذية وآليات التحرك المطروحة للتغلب على تلك التحديات، وذلك من خلال اعتماد سياسة صناعية متكاملة الأبعاد تضمن تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية، والتغلب على المعوقات اللوجستية ذات الصلة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة."

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