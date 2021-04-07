الحلبوسي يؤكد أهمية الدعم الدولي للعراق في مجال مكافحة الإرهاب

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، وسفير الدنمارك لدى العراق ستيغ باولو بيراس، امس الأحد، أهمية الدعم الدولي للعراق في مكافحة الإرهاب.

شبكة تابناک الإخبارية _ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أمس الأحد، أن "الحلبوسي استقبل سفير الدنمارك لدى العراق ستيغ باولو بيراس".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار التعاون وتطويره في المجالين الأمني والإنساني".

وشدّد الحلبوسي على أهمية الدعم الدولي للعراق في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، معبراً عن تقديره "لجهود الدنمارك في ملف النازحين وتدريب القوات الأمنية في إطار مهام التحالف الدولي وحلف الناتو".

وتابع البيان أن "اللقاء بحث أيضا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك".