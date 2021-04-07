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مادورو يعلن تمديد الحجر الصحي إثر تفشي السلالة البرازيلية لفيروس كورونا

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، عن تمديد الحجر الصحي في محاولة لاحتواء انتشار عدوى السلالة البرازيلية من فيروس كورونا المستجد.
رمز الخبر: ۵۰۲۷۵
تأريخ النشر: 05 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية _ قال مادورو في كلمة لمواطنيه "يجب أن نحافظ على الحجر الصحي الصارم في الأيام السبعة المقبلة لاستكمال 21 يوما، يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لحماية أنفسنا”.

وحذر الرئيس من السلالة البرازيلية للفيروس قائلا إن “المتغيرات البرازيلية لها حمولة فيروسية قوية، يجب على السلطات الصحية اتخاذ إجراءات صارمة”.

وكان مادورو اقترح في الأسبوع الماضي صيغة “النفط مقابل اللقاح” لتمكين بلاده الخاضعة لعقوبات دولية تطال قطاع ‏النفط من شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وقال في تصريح عبر التلفزيون الرسمي، إن “فنزويلا لديها ناقلات نفط، ولديها عملاء مستعدون لشراء النفط منا، ‏وستخصص جزءا من إنتاجها للحصول على اللقاحات التي تحتاج إليها النفط مقابل اللقاح‎!”.

وأضاف “نحن جاهزون.. النفط مقابل اللقاح‎! لكننا لن نتوسل أحدا”.

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