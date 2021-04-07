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وزيرة الخارجية ليبيا: إستراتيجية الحكومة واضحة تجاه مغادرة المرتزقة الأجانب فورا

جددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، التأكيد على أن إستراتيجية حكومة الوحدة الوطنية واضحة وجادة تجاه مغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية فورا.
رمز الخبر: ۵۰۲۷۴
تأريخ النشر: 05 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية _ دعت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مساء اليوم الأحد، بطرابلس مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، كافة الدول للمسارعة في عودة وافتتاح سفاراتها وقنصلياتها لتقديم خدماتها بشكل سريع للمواطنين الليبيين والأجانب على حد سواء.

وأكدت المنقوش، أن دور حكومة الوحدة الوطنية هو تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة ،على كافة المستويات لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وأن الحكومة قدمت كل الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونحتاج لتكاثف جهود الاتحاد الأوروبي في دعم المفوضية في الجوانب الفنية واللوجستية وأيضا التوعوية.

وحول أسس وآليات التعاون المستقبلي بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، أوضحت المنقوش أن هناك الكثير من القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي ،وهي قضايا تتطلب التعاون المستمر، ومن أهم هذه القضايا هي قضية الهجرة غير الشرعية.

وطمأنت وزيرة الخارجية المجتمع الدولي بأن ليبيا قامت مؤخرا بالكثير من الجهود ،في سبيل تطوير استراتيجيتها الوطنية لإدارة الهجرة وعززت من تعاونها، سواء مع الاتحاد الأوروبي مجتمعا أو مع الدول الأوروبية على شكل منفرد، مؤكدة أن الهجرة غير النظامية هي ليست فقط مشكلة ليبية ولكنها مشكلة إقليمية تتطلب التعاون والعمل المشترك.

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