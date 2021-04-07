النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۸مشاهدات
‍ پ

ميانمار..متظاهرون يحرقون أعلام الصين بحجة دعمها لقادة الإنقلاب العسكري

أحرق متظاهرون في مدينة يانغون بميانمار، الأعلام الصينية، احتجاجاً على ما وصفوه "دعم بكين" للمجلس العسكري الذي نفذ مطلع شهر شباط/فبراير انقلاباً بعد انتخابات حقّق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي فوزاً ساحقاً.
رمز الخبر: ۵۰۲۷۱
تأريخ النشر: 05 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية _ هتف المتظاهرون بشعارات منددة بـ"المواقف الصينية الداعمة" لقادة الجيش الذين يواصلون عمليات القمع والتنكيل بحق المدنيين المناهضين للإنقلاب، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل المئات.

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، إن قوات الأمن قتلت 550 شخصًا، بينهم 46 طفلاً، مضيفة أنه تم اعتقال نحو 2751 شخصًا، أو صدرت بحقهم أحكام من السلطات الحاكمة، هذا وذكرت مصادر إعلامية أن السلطات أصدرت نهاية الأسبوع الماضي أوامر اعتقال بحق 60 شخصاً من الشخصيات البارزة، بينهم ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي ورجال أعمال وصحفيون.

وعلى الرغم من التصعيد القمعي للسلطة العسكرية الحاكمة في ميانمار، تتواصل في مدن البلاد المظاهرات وغالبًا ما تكون على هيئة عروض محدودة وسريعة تجنباً لعمليات القتل والاعتقال، كما يتجمع الناس ليلا في وقفات بالشموع لكن المظاهرات الحاشدة التي اجتذبت عشرات الآلاف في الأيام الأولى من توقفت إلى حد كبير في المدن الكبرى.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
القوات المسلحة تعلن إستهداف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط
مستشار رئيس الجمهورية یتحدث عن أفق تشكيل الحكومة ودور روسيا في لبنان
دقت ساعة التغيير وليس بمقدور أحد إيقافها
تعرض سفينة نقل إيرانية لاعتداء في البحر الأحمر بواسطة الغام بحرية ألصقت على هيكلها
فصائل المقاومة تستنكر قرار لجنة الانتخابات باستبعاد الأسير حسن سلامة
اختتام الجولة الأولى من مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.. وطهران تؤكد: لا مفاوضات مع أمريكا
رئيس كيان الاحتلال يكلف نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة
كيف تحل مشكلة مثل محمد بن سلمان؟
استشهاد مقدسي وإصابة زوجته برصاص الإحتلال شمال غرب القدس
تونس ..افتتاح مركز تلقيح ثان في بن عروس
السودان..أول جلسة مفاوضات بين الحكومة وحركة الحلو في 25 أيار المقبل
مسيرة مطالبة بالإفراج عن السجناء تجوب شوارع الدراز
الخارجية: لا انفراجة فورية في الإتفاق النووي
قناة إسطنبول توتر المشهد السياسي وأردوغان يرى في موقف الضباط المتقاعدين انقلابا سياسيا
بدء حملة إلكترونية تضامنا مع معتقلين فلسطينيين بالسعودية
الصحافة اليوم 06-04-2021
بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن مهمة سرية نفذها في سوريا
قناة إسطنبول توتر المشهد السياسي وأردوغان يرى في موقف الضباط المتقاعدين انقلابا سياسيا
التقدير الأسبوعي:السياسات الأمريكية في منطقة غرب آسيا
نتنياهو يتهم النيابة العامة الإسرائيلية بمحاولة الانقلاب على الحكم
الخارجية: لا انفراجة فورية في الإتفاق النووي
استشهاد امرأة ورجل وإصابة ستة آخرين بينهم أطفال باستهداف قوى التحالف لمنزلهم في صعدة
حفل تخريج لـ40 أسيرًا محررًا من مقاتلي الجيش واللجان الشعبية بذمار
تعرض سفينة نقل إيرانية لاعتداء في البحر الأحمر بواسطة الغام بحرية ألصقت على هيكلها
البوليساريو تطالب بمقعد في الأمم المتحدة
طلبة مكفوفون.. التعليم سماعي من بيتوهم في ظل كورونا
عراقجي يصل فيينا للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي غدا الثلاثاء
تظاهرات ليلية مؤيدة لولي العهد السابق حمزة بن الحسين
بدء حملة إلكترونية تضامنا مع معتقلين فلسطينيين بالسعودية
استشهاد مقدسي وإصابة زوجته برصاص الإحتلال شمال غرب القدس
پرطرفدارترین عناوین
ينبغي على بايدن رفع الحظر دفعة واحدة ان كان يسعى لمفاوضات حقيقية
إدارة بايدن تسعى لأن لا تكون إيران ضمن تحالف يضم روسيا والصين