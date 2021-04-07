الأمیر حمزة بن الحسین في تسجیل صوتي: لن ألتزم بالأوامر

قال ولي عهد الاردن السابق الأمیر حمزة بن الحسین في تسجیل صوتي تناقله الاردنیون اليوم الاثنین: "لن التزم بالأوامر".

شبكة تابناک الإخبارية _ أوضح الأمیر حمزة، الأخ غير الشقيق للملك الأردني عبد الله، في التسجیل الذي یتحدث فیه عبر الهاتف: "بالتأکید لن التزم عندما یقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرد وممنوع أن أتواصل مع الناس وفقط مسموح لك أن تری" العائلة.

وکان الأمیر قال في مقطع فیدیو سابق أنه "قید الإقامة الجبریة" وقد تبلغ ذلك من رئیس أرکان الجیش اللواء یوسف الحنیطی.

وأعلن الجيش الأردني أول أمس السبت، إنه وجه تحذيرا للأمير، وهو الأخ غير الشقيق للملك الأردني الملك عبد الله، بشأن تصرفات تستهدف "الأمن والاستقرار" في الأردن.

وفي وقت لاحق، قال الأمير حمزة إنه قيد الإقامة الجبرية.

واعتقلت السلطات في المملكة عددا من الشخصيات رفيعة المستوى، قالت إنها متورطة في التحضير لانقلاب، كانت ستشرع بتنفيذه، بالتنسيق مع الأمير حمزة.