سلاح الجو الإسرائيلي يعزز بطائرات "أورون" المزودة بأنظمة استخباراتية متطورة

وتم تطوير طائرات "أورون" من قبل إدارة الأبحاث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلي والقوات الجوية وقسم المخابرات والصناعة البحرية والجوية بعد استخلاص العبر من حروب وعمليات الماضي.

وأشار البيان إلى أن الطائرات ستزود ببنية تحتية استخبارية متعددة المهام قائمة على انظمة استخبارية فائقة التطور ما يتيح المجال أمام أذرع الجيش المختلفة الحفاظ على التفوق الاستخباري أمام التحديات القائمة في المنطقة والتي تواجها البلاد.

وتتميز طائررات "أورون" بأداء طيران ممتاز وتكلفة صيانتها منخفضة، كما سيتم تجهيزها بالرادار وأنظمة استخبارات متطورة.

ومن جهته قال قائد القوات الجوية، اللواء عميكام نوركين، أن "طائرات "أورون " يدل على مدى تطور القوة الجوية لضمان استمرار التفوق الاستخباراتي لإسرائيل في سماء الشرق الأوسط وحماية الأجواء الإسرائيلية.

إن قدرات الطائرة آخذة في الازدياد. إضافة إلى القدرات العملياتية والاستراتيجية الموجودة بالفعل في القوات الجوية، والتي سوف ضمان استمرار الحفاظ على تفوقها في سماء الشرق الأوسط وحماية سماء دولة إسرائيل ".

المصدر:آي 24نيوز