برلماني ايراني مخاطبا ابن سلمان: موضوع تخصيب اليورانيوم يختلف عن تربية البقرة الحلوب

إنه ينبغي تفهيم ابن سلمان بأن المفاوضات حول الموضوع النووي وتخصيب اليورانيوم وليست حول طريقة تربية البقرة الحلوب!

عدّ عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس بالبرلمان الايراني جلال رشيدي كوجي ان موضوع تخصيب اليورانيوم يختلف عن تربية البقرة الحلوب.

واورد النائب عن اهالي مرودشت وباساركاد وارسنجان /جنوب ايران/ في مجلس الشورى الاسلامي رشیدي کوجي في تغريدة كتبها على حسابه الشخصي في موقع تويتر، في الاشارة الى دعوة السعودية للمشاركة في المفاوضات النووية المقبلة مع ايران: إن السعودية تطالب بالمشاركة في المفاوضات الاحتمالية حول الاتفاق النووي!

واضاف: إنه ينبغي تفهيم ابن سلمان بأن المفاوضات حول الموضوع النووي وتخصيب اليورانيوم وليست حول طريقة تربية البقرة الحلوب!