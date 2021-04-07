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إنتاج 2.5 مليون جرعة من لقاح "سوبرنا" الايراني -الكوبي شهريا

وبشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك v" الروسي في ايران، قال محمدي: سيتم إنتاج هذا اللقاح على أساس اتفاقية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين.
رمز الخبر: ۵۰۲۵۹
تأريخ النشر: 05 April 2021

أعلن المدير العام للأدوية والمواد الخاضعة للرقابة من قبل منظمة الغذاء والدواء الايرانية عن خطط لإنتاج 2.5 مليون جرعة شهريا من لقاح سوبرنا (soberana) تنتجه إيران وكوبا بشكل مشترك.

وفي تصريح لمراسل وكالة فارس، اوضح حيدر محمدي، ان اول شركة ايرانية سيصل إنتاج لقاحها المضاد لكورونا إلى حجم أولي يبلغ 1.5 مليون جرعة شهريا في الأشهر المقبلة هي مجموعة بركة، وقال: ستستمر الدراسات السريرية لهذا اللقاح حتى يونيو/حزيران، فور تأييد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، سيتم توفير لقاح "كوف بركة" على نطاق واسع.

واضاف المدير العام للأدوية والمواد الخاضعة للرقابة من قبل منظمة الغذاء والدواء الايرانية، حول انتاج لقاح مؤسسة باستور بالتعاون مع كوبا: سيتم توزيع اللقاح المشترك لهذه المؤسسة وكوبا المسمى "سوبرنا" على الجمهور في يونيو/حزيران إذا تم تأييد المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية بإنتاج 2.5 مليون جرعة شهريا.

وبشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك v" الروسي في ايران، قال محمدي: سيتم إنتاج هذا اللقاح على أساس اتفاقية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين.

وبشان اللقاح المشترك لمجموعة ميلاد نور ومؤسسة رازي، قال محمدي: هذا اللقاح سيدخل دورة التوزيع في أواخر الصيف، اعتبارًا من نهاية يونيو/حزيران وبداية يوليو/تموز، وإذا لم تكن هناك مشكلة، فسيتم تنفيذ الإنتاج المكثف والتوزيع والتطعيم على نطاق أوسع وسيؤدي إلى تبديد المخاوف حيال فيروس كورونا.

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