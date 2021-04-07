تشييد مركز لانتاج مشتقات الدم للبلدان الاسلامية في شمال شرق ايران

بالطبع ثمة حاجة لبذل الجهود من قبل المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والعتبة الرضوية المقدسة والمنظمات غير الحكومية في المحافظة لتحقيق ذلك الهدف في أقرب وقت ممكن بهذه المحافظة.

أعلن مستشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة نقل الدم في ايران مصطفى جمالي انه سيتم تشييد مركز لانتاج مشتقات الدم للدول الاسلامية بمحافظة خراسان رضوي في المستقبل القريب.

وقال مصطفى جمالي ، اليوم الأحد في حفل تقديم المدير العام الجديد لمؤسسة نقل الدم في محافظة خراسان رضوي، إنه بالنظر إلى وجود عدة جامعات طبية بارزة في محافظة خراسان رضوي ، والعدد الكبير من المتبرعين ، ووجود ضريح الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) والعتبة الرضوية المقدسة والمنظمات غير الحكومية الرائدة فقد أدرج تشييد مركز لانتاج مشتقات الدم للدول الاسلامية بالمحافظة على جدول الاعمال بشكل جاد.

وأضاف: إنه بالنظر إلى أن مراكز نقل الدم في محافظة خراسان رضوي تغطي شمال شرق البلاد ، بما في ذلك محافظات خراسان الثلاث ، فمن المتوقع تدريب كوادر الدول المجاورة لتشييد مركز لانتاج مشتقات الدم في المستقبل قرب البلدان الإسلامية المجاورة لهذه المحافظة.

وأضاف: بالطبع ثمة حاجة لبذل الجهود من قبل المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والعتبة الرضوية المقدسة والمنظمات غير الحكومية في المحافظة لتحقيق ذلك الهدف في أقرب وقت ممكن بهذه المحافظة.

وأضاف: إن توقعات مؤسسة نقل الدم في البلاد بخطوطها العريضة من محافظة خراسان رضوي أن تحظى بأعلى إحتياطي من الدم وان تكون في الطليعة على صعيد البلاد بفضل تبرعات المحسنين والعتبة الرضوية المقدسة وتعبئة قدرات المحافظة.