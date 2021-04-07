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ظريف لنظيره البريطاني: على الاوروبيين اتخاذ موقف بناء في اجتماع فيينا

ودعا ظريف الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي إلى إظهار الاحترام لالتزاماتهم النووية واتخاذ موقف بناء في اجتماع فيينا الثلاثاء المقبل.
رمز الخبر: ۵۰۲۵۷
تأريخ النشر: 05 April 2021

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الأوروبيين إلى إظهار الاحترام لالتزاماتهم في الاتفاق النووي واتخاذ موقف بناء في اجتماع فيينا الثلاثاء المقبل، وشدد على ضرورة رفع الحظر الاميركي بشكل كامل ونهائي حتى تتمكن إيران من التحقق من ذلك.

اجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، محمد جواد ظريف، محادثات هاتفية أمس (السبت 3 أبريل/نيسان) مع نظيره البريطاني دومينيك روب بناء على طلب الاخير.

وناقش الجانبان خلال هذا الاتصال الهاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي ولا سيما عقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة في فيينا.

وجدد وزير الخارجية الايراني، ضرورة الرفع الكامل والنهائي لاجراءات الحظر الأميركية غير القانونية والجائرة حتى تتمكن الجمهورية الإسلامية من التحقق منها، مضيفًا: في هذه الحالة، سنعود إلى التزاماتنا.

ودعا ظريف الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي إلى إظهار الاحترام لالتزاماتهم النووية واتخاذ موقف بناء في اجتماع فيينا الثلاثاء المقبل.

من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده ستعمل من أجل انجاح المحادثات النووية في فيينا.

كما بحث وزيرا خارجية ايران وبريطانيا عدد من القضايا السياسية والقنصلية الثنائية.

وكان وزيرا خارجية ايران وفرنسا قد اجريا أمس السبت محادثات هاتفية.

ونشر ظريف بعد المكالمة الهاتفية مع نظيره الفرنسي تغريدة، قال فيها: اليوم، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي لودريان، نصحت فرنسا باتخاذ موقف بناء بشأن الاتفاق النووي في اجتماع الثلاثاء المقبل في فيينا، وأحث فرنسا على احترام التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وتعليق اجراءات الحظر الاميركية اللاقانونية.

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