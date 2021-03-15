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حماس تعلن عن أعضاء مكتبها السياسي

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أسماء أعضاء مكتبها السياسي في قطاع غزة الذين انتخبوا ضمن العملية الانتخابية للحركة.
رمز الخبر: ۴۹۴۶۶
تأريخ النشر: 14 March 2021

وقالت الحركة في بيان صحفي أنه في إطار استكمال العملية الانتخابية لحركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة، فقد عقد مجلس شورى الحركة اليوم الأحد 14/3 اجتماعاً انتخب فيه أعضاء المكتب السياسي لقطاع غزة، وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس الشورى.

وتابعت "لأول مرة تنتخب إحدى وات لعضوية المكتب السياسي للحركة بالإضافة إلى رئيسة الحركة النسائية".

فيما يلي تشكيلة القيادة الجديدة المنتخبة وفق بيان الحركة:

1. يحيى السنوار/ رئيس حركة حماس في قطاع غزة

2. خليل الحية/ نائب رئيس الحركة

3. نزار عوض الله

4. محمود الزهار

5. روحي مشتهى

6. فتحي حماد

7. سامح السراج

8. مروان عيسى

9. صلاح البردويل

10. جميلة الشنطي

11. فاطمة شراب (رس)/ رئيسة الحركة النسائية.

12. غازي حمد

13. إسماعيل برهوم

14. سهيل الهندي

15. زكريا أبو معمر

16. جواد أبو شمالة

17. كمال أبو عون

18. عصام الدعاليس

19. أسامة المزيني/ رئيس مجلس شورى الحركة في قطاع غزة.

20. ماهر صبرة/ مساعد رئيس الهيئة الإدارية للحركة

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