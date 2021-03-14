النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱مشاهدات
‍ پ

الحشد يُطلق عملية "ثأر الشهداء" للتخلص من عناصر داعش في ديالى

شرعت قوات الحشد الشعبي، الاحد، بعملية أمنية واسعة تُدعى "ثأر الشهداء" لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق ديالى.
رمز الخبر: ۴۹۴۴۸
تأريخ النشر: 14 March 2021

وانطلقت العملية بمشاركة قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقوات الملحقة بها والهندسة العسكرية للحشد بإسناد طيران الجيش العراقي.

وتُعَد العملية استكمالاً لعمليات” ثأر الشهداء” حيث تهدف لضرب المواقع المتبقية لداعش الإرهابي قرب القرى والمناطق شمال شرق ديالى ولفرض الأمن والاستقرار فيها.

أكد قائد عمليات الحشد في ديالى طالب الموسوي ان عمليات شمال شرق المحافظة تهدف لحماية المدنيين وملاحقة عناصر داعش.

وقال الموسوي ان ” قوات الحشد الشعبي والقوات الملحقة بها شرعت اليوم بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش في مناطق وقرى تابعة لناحية جلولاء “، لافتا الى ان ” العملية انطلقت بناء على معلومات استخبارية دقيقة لملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه”.

وأضاف الموسوي ان ”العملية تجري وفق الخطط المرسومة لتأمين قواطع المسؤولية وحماية المدنيين من هجمات داعش”، لافتا الى ان ” قواتنا تواصل تقدمها لمحاصرة وتطويق الجهة الشمالية لنهر ديالى والتوغل الى وسط المنطقة لتماس مع محور (الجيش فق5 ) الذي بدأ بالتوغل من الجهة الجنوبية ضمن منطقة العمليات”.

وتابع الموسوي ان ” عناصر داعش اتخذت من المناطق النائية والغابات الكثيفة في أطراف ناحية جلولاء ملاذا آمنا له ومنطلقا لعملياته الإجرامية ضد المدنيين والقوات الأمنية من خلال العبوات الناسفة ونصب الكمائن وعمليات القنص “، مشيرا الى انه ” بعد مناشدة الأهالي لضرورة حمايتهم من تهديدات داعش سيواصل الحشد الشعبي عملياته الأمنية لتأمين كامل المناطق والقرى ضمن قواطع المسؤولية”.

ومن جهتها، باشرت الهندسة العسكرية للحشد بفتح معبر من الجهة الشرقية لنهر ديالى لتضييق الخناق على عناصر داعش، حيث قال مدير الهندسة العسكرية نعمة الكوفي انه ”ضمن عمليات ثأر الشهداء باشرت آليات الهندسة بفتح معبر من الجهة الشرقية لنهر ديالى وربطها بغرب النهر لإدامة التماس مع قطعات الجيش (فق5 ) وتضييق الخناق على عناصر داعش ومناطق إيوائه”.

وأضاف الكوفي ان ”المناطق التي تقع على ضفاف نهر ديالى اوجدت غابات كثيفة وذات تضارس معقدة توفر ملاذا آمنا للإرهابيين”، مبينا أن ”ربط الجهة الشرقية للنهر بغربها سيحقق تماسا مع القطعات الأمنية ويضيق الخناق على تحركات داعش”.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مصرع 4 أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية
الصحة تزيح الستار عن لقاح جديد ضد كورونا
الصحة تسجل 7593 إصابة جديدة و88 وفاة بفيروس كورونا
بقع سوداء تلوث الشاطئ من بيروت إلى صور
شرطي يقتل شخصا مجهولا هدده بسكين في باريس
استشهاد أم وابنها بغارات التحالف السعودي على مديرية الحوك بالحديدة
الحشد يُطلق عملية "ثأر الشهداء" للتخلص من عناصر داعش في ديالى
جولة مرتقبة لرئيس اركان الاحتلال الاسرائيلي مع رؤساء الدول الثلاث
مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر انفجار قنبلة في ولاية أوروزغان الجنوبية
أبناء محافة عمران في وقفة احتجاجية: رسالتنا مواصلة الصمود في وجه قوى التحالف السعودي
العجري: التحالف يمنع 14 سفينة من دخول ميناء الحديدة منذ عام
خلع بوابة تؤدي لساحة البرلمان ورمي حجارة على المصرف المركزي احتجاجاً على الوضع الاقتصادي
افتتاح طريق جديدة لقطارات الشحن بين قوانغشي الصينية وقازاقستان
اعتصام لأبناء الجاليات الإفريقية للمطالبة بتحسين وضع اللاجئين
ندوة للجنة الوطنية للمرأة ومنظمة "انتصاف" في صنعاء بعنوان "انتهاكات حقوق المرأة"
بلفيديو...محتجون يقطعون عددًا من الطرقات مع بلوغ الدولار سعرًا قياسيًا جديدًا مقابل الليرة
البيت الأبيض يعلن عن بدء اتصالات دبلوماسية غير مباشرة مع إيران عبر الأوروبيين
عباس يوجه رسالة إلى السيد السيستاني يشكره فيها على نصرته القضية الفلسطينية
صنعاء: الأميركيون قدموا الشروط السعودية كمقترح لوقف الحرب
كورونا لم يؤد الى حدودث اي خلل في برنامج عمل محطة بوشهر النووية
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في اليمن هي الأضخم في العالم
خطيب زادة: ايران ستوقف اجراءاتها التعويضية بعد رفع الحظر
عبداللهيان: ينبغي على بايدن الاتعاظ من التاريخ
الخارجية الايرانية: تضامن كامل بين ايران وروسيا ضد الحظر الحادي واللاانساني
ماذا نصح قائد الثورة الشباب وكيف فضح ازدواجية اميركا؟
قائد قوة القدس: سيتناهى الى الاسماع في حينه صوت تهشيم عظام اميركا
ايران تدشن اليوم قسم من مشروع نقل المياه من الخليج الفارسي الى داخل البلاد
إلهان عمر: لماذا لا نعود إلى الاتفاق النووي أولا؟
بلفيديو ...تحذيرات صهيونية من المبالغة بتقديرات الكيان على مواجهة إيران
وزير المالية الباكستاني يدعو للتقدم بسبل تنمية التبادل التجاري مع ايران
پرطرفدارترین عناوین
مجلس النواب يقر مشروع قانون دعم الإبتكار بمشاريع المؤسسات الصغيرة مع البنك الدولي