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جولة مرتقبة لرئيس اركان الاحتلال الاسرائيلي مع رؤساء الدول الثلاث

يبدأ رئيس الأركان الإسرائيلي، افيف كوخافي، يوم الثلاثاء المقبل جولة خارجية يزور خلالها فرنسا وألمانيا والنمسا رئيس الكيان الإسرائيلي ريفلين الذي سيلتقي مع رؤساء الدول الثلاث.
رمز الخبر: ۴۹۴۴۷
تأريخ النشر: 14 March 2021

وستتضمن مناقشات ريفلين وكوخافي مع نظرائهم في هذه الدول الثلاث حول البرنامج النووي الإيراني وقوة حزب الله الى جانب قرار المدعية العامة لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بفتح ملفات تحقيق بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

ويتضمن برنامج الجولة الأوروبية، اجتماع عمل سياسي للرئيس الإسرائيلي ريفلين مع الرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير في القصر الرئاسي في برلين، تليها تصريحات مشتركة لوسائل الإعلام، على أن يلتقي افيف كوخافي مع نظرائه الالمان.

في اليوم التالي، سيتوجه الرئيس ريفلين وكوخافي إلى فيينا، حيث يعقد الرئيس اجتماعاً سياسياً مع رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بلان، ومن المتوقع أن يتحدث الاثنان في حفل تأبين لضحايا الهولوكوست، الذي سيقام عند سفح النصب التذكاري ليهود النمسا.

في صباح اليوم الأخير من الجولة، ينطلق الرئيس الإسرائيلي ورئيس الأركان كوخافي متوجهين إلى باريس، حيث يعقد ريفلين اجتماعًا سياسيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بينما يلتقي كوخافي بقادة عسكريين الفرنسيين.

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جولة مرتقبة لرئيس اركان الاحتلال الاسرائيلي مع رؤساء الدول الثلاث
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