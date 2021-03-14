افتتاح طريق جديدة لقطارات الشحن بين قوانغشي الصينية وقازاقستان

إفتتحت طريق جديدة لخدمة قطارات الشحن بين الصين وأوروبا، تربط بين منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين وقازاقستان، مع مغادرة قطار من منطقة قوانغشي.

وتربط الطريق، التي افتتحت حديثا بطول5031 كم، بين مدينة ناننينغ، حاضرة قوانغشي، ومدينة نور سلطان في قازاقستان، مع وجود محطة في مدينة شيآن، حاضرة مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، حسبما ذكر ميناء ناننينغ الدولي للسكك الحديد.

ومن المتوقع أن يستغرق زمن رحلة القطار، المحمّل بـ49 حاوية من المعدات الثقيلة، 13 يوما قبل أن يصل إلى نور سلطان.

وقال تشو سي تونغ، مدير بشركة ناننينغ الصينية المحدودة للسكك الحديد، إن الطريق الجديدة لها أهمية كبيرة في تعزيز دور ناننينغ في مبادرة الحزام والطريق ودفع التنمية الصناعية للمناطق المحيطة.