ممثلو الجاليات الافريقية بصنعاء دعوا الجهات المعنية للتوقف عن الشائعات

عقد ممثلو الجاليات الإفريقية في صنعاء مؤتمرًا صحفيًا في أعقاب الحادث في مركز الايواء، دعوا خلاله جهات معنية الى "التوقف عن الأكاذيب وتسييس القضية كوّنها إنسانية بحتة."

وفي المؤتمر، ثمّن ممثلو الجاليات التعاون الكامل مع السلطات في صنعاء بشأن الحادث، واستهجنوا من جهة إيقاف منظمات دولية برامج المساعدة للاجئين الافارقة مع استمرارها بتقاضي الأموال من المانحين، كما رفضوا "تسييس حادثة مركز الإيواء بصنعاء، وقضية اللاجئين في اليمن إنسانية بحتة تتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية التي أوقفت خدماتها لعشرات آلاف اللاجئين في ظل الحرب."

كلام واضح لممثلي الجاليات الافريقية في اليمن في مؤتمر مشترك عقب حادثة مأساة حريق مركز الايواء المؤقت بصنعاء.

وأوضح رؤساء الجاليات الاثيوبية والسودانية والارتيرية وجيبوتيان المحتجزين في مركز الايواء كانوا بحدود 800 مهاجرًا غير شرعي جرى ترحيلهم من المحافظات.