الخارجية تدين فرض واشنطن قيودا جديدة على "هواوي"

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بكين.

ويشمل القرار فرض قيود على بعض الموردين المتعاملين مع "هواوي"، ومنعهم من تصدير عناصر يمكن استخدامها في تصنيع أجهزة الجيل الخامس "5G".

وأكد المتحدث أن القيود الجديدة "لا تضر فقط بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، بل تضر أيضًا بالولايات المتحدة وبيئة الأعمال فيها".

وأضاف: "لقد ثبت مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة بلد غير جدير بالثقة".

كما دعا ليجيان، واشنطن إلى وقف "قمع" الشركات الصينية وبذل المزيد من الجهود لـ"تبادل الخبرات العملية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".

وفرضت واشنطن، ولا سيما في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، العديد من العقوبات على شركات صينية، بينها "هواوي"، بسبب صلاتها المزعومة بالحزب الشيوعي الحاكم.