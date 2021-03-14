السلطات الفلبينية تعلن إكتشاف سلالة جديدة من ​فيروس كورونا​

لفتت السلطات ​الفلبين​ية، الى إنها اكتشفت سلالة جديدة من ​فيروس كورونا​ في البلاد، وتمت تسمية السلالة بـ P.3 .

وذكرت أن عدد الحاملين لهذا النوع من الفيروس، بلغ حتى الآن 98 حالة، بالإضافة إلى ذلك، أكدت ​وزارة الصحة​ في البلاد اكتشاف الحالة الأولى للطفرة ​البرازيل​ية (P.1)، لدى مواطن فلبيني عاد من البرازيل مؤخرا.

ووفقا لها، تملك الطفرتان P.3 و P.1 ، نفس الأصل - B.1.1.28. لم يتم إثبات أن هذه السلالة أكثر عدوى أو يمكن أن تسبب مشاكل لفعالية ​اللقاح​.

جاء إعلان الكشف عن P.3 بعد شهر تقريبا من تأكيد وزارة الصحة الفلبينية، العثور على طفرتين- E484K و N501Y في عينات من منطقة فيساياس المركزية.

وعلى الرغم من اكتشاف P.3 لأول مرة في الفلبين بالذات، إلا أن وزارة الصحة المحلية، تؤكد أن ​منظمة الصحة العالمية​ "لا توصي بتسمية هذه الطفرة بالفلبينية".