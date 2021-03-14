سقوط قتلى جراء انفجار صهريج في أحد المصانع بمدينة قابس

لقي خمسة عمال حتفهم وأصيب آخرون اليوم السبت، جراء انفجار صهريج يحوي مادة الأسفلت بوحدة صناعية بمدينة قابس الساحلية في تونس.

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية، إن أعمدة دخان سوداء كثيفة ارتفعت في سماء المنطقة بعد ''الانفجار الضخم''، التي دفعت قوته الصهريج إلى أبعد من 200 متر عن مكان الحادث، قبل أن يتمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد النيران.

وأشارت الإذاعة إلى أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة إلى حد اللحظة.

ونقلت الإذاعة عن المدير الجهوي للحماية المدنية بقابس العميد عاطف حويج، قوله إن جثثا متفحمة تم العثور عليها داخل موقع الانفجار.

يذكر أن المنطقة الصناعية بقابس، تضم منشآت مختصّة في قطاع النفط والصناعة الكيميائية، وتقع على بعد حوالي 2 كم من وسط مدينة قابس على مقربة من الميناء التجاري، وهي مرتبطة بشبكة هامّة من النقل العمومي، وتمثّل هاجسا بيئياً كبيرا يهدد الإنسان والمحيط.