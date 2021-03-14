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اللواء سلامي:

بلغنا حافة الحرب مرارا الا ان قائد الثورة ارغم العدو على التراجع

واعتبر القائد العام للحرس الثوري ان العدو لا يحظى بصورة امبراطورية نشطة واضاف: ان العدو له قوة ظاهرية لكنها خاوية من الداخل.
رمز الخبر: ۴۹۴۰۸
تأريخ النشر: 14 March 2021

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي باننا بلغنا حافة الحرب مرارا الا ان قائد الثورة ارغم العدو على التراجع.

وقال اللواء سلامي في كلمته اليوم الاحد خلال ملتقى اساتذة الشبكة التربوية للتعبئة: لقد بلغنا حافة الحرب مرارا الا ان قائد الثورة ارغم العدو على التراجع.

واضاف: ليس من المسموح لنا ان نقول في اي مكان هرب العدو وكيف تراجع ولماذا هو مكبل الايدي.

واعتبر القائد العام للحرس الثوري ان العدو لا يحظى بصورة امبراطورية نشطة واضاف: ان العدو له قوة ظاهرية لكنها خاوية من الداخل.

وتابع اللواء سلامي: كيف حصل استنزاف قدرة العدو بحيث لم يحصد سوى الهزيمة والفشل في اي مجال ومكان؟. ولي امر المسلمين ونائب امام الزمان (عج) اوقف العدو ووسع رقعة الاسلام الحربية وبث روح الجهاد لدى الشباب واحيا امل الاسلام واصبحت الارض ساحة للجهاد مما اضطر العدو للتراجع وتم بناء البلاد ولم يلحق الضرر بها.

واعتبر القائد العام للحرس الثوري ان البلاد تعرضت للحصار لكنها لم تتضرر واضاف: ان العدو فشل في الحرب الاقتصادية ايضا. شعبنا صبر بنبل ولم يصبح صدى لصوت العدو ومنحنا السمعة وبث لدينا الروح المعنوية.

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