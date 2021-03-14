عدد المصابين بكورونا في العالم يتخطى 120 مليون نسمة واميركا في المرتبة الاولى

ووفق الاحصاء الجديد سجلت البرازيل والهند وروسيا وبريطانيا وفرنسا أعلى نسب لحالات الاصابة بهذا الفيروس في العالم بعد اميركا.

تجاوز عدد الاصابات بجائحة كورونا 120 مليون و 1000 شخص في جميع ارجاء العالم واميركا في المرتبة الاولى وفق التقارير الرسمية.

وافاد الموقع الاحصائي العالمي (worldometers) في أحدث تقرير نشره حول الاصابات بكورونا ان حالات الوفاة جراء الاصابة بهذا الفيروس العالمي بلغت مليونين و 658 الفا و 203 اشخاص.

واضاف: إن اميركا سجلت أعلى نسبة للاصابات بالوباء خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية حيث بلغت 67 الفا و 857 شخصا فيما تم تسجيل 1517 حالة وفاة جديدة.

وتابع الموقع: بلغ عدد المصابين بهذا الفيروس في اميركا 30 مليونا و 35 الفا و 225 شخصا كما بلغت حالات الوفاة 546 الفا و 426 جراء الاصابة بالفيروس لحد الآن.

ووفق الاحصاء الجديد سجلت البرازيل والهند وروسيا وبريطانيا وفرنسا أعلى نسب لحالات الاصابة بهذا الفيروس في العالم بعد اميركا.