وزير الداخلية الايراني: قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا تم تنفيذها تماماً

واشار الى القيود المفروضة على سفر المواطنين في ايام عطلة رأس السنة الجديدة (الايرانية تبدأ في 21 آذار/ مارس)، إن قيودا فرضت على السفر الى المدن ذات اللونين البرتقالي والاحمر والتي سيعلن عنها اليوم الاحد.

قال وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي إن قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا تم تنفيذها بنسبة 99 بالمئة.

واضاف قائد المقر التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة كورونا عبدالرضا رحماني فضلي، في تصريح متلفز يوم السبت، إن هذه اللجنة الوطنية عقدت 60 اجتماعا واتخذت 480 قرارا لحد الآن والتي تم تنفيذها بنسبة 99 بالمئة والجزء المتبقي وضع حيز التنفيذ حالياً.

واشار الى القيود المفروضة على سفر المواطنين في ايام عطلة رأس السنة الجديدة (الايرانية تبدأ في 21 آذار/ مارس)، إن قيودا فرضت على السفر الى المدن ذات اللونين البرتقالي والاحمر والتي سيعلن عنها اليوم الاحد.