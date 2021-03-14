ايران وباكستان تخطوان في توطيد علاقاتهما الاقتصادية

ونوه عبقري الى تنفيذ البلدين خطوات جديدة على صعيد ايجاد حلول للقضايا المالية والمصرفية العالقة وتأسيس لجنة مختصة لمتابعة هذا الموضوع.

تباحث مساعد وزير الاقتصاد والمالية الايراني حسن عبقري مع المسؤولين الباكستانيين حول توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين البلدين.

وقال المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات الاجنبية في ايران حسن عبقري، في تصريح صحفي باسلام اباد يوم السبت، إن العلاقات بين البلدين في عهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تتسم بمستوى مطلوب تماما.

وأعرب عن أمله بأن تثمر الجهود الرامية لتنمية العلاقات بين البلدين عن نتائج طيبة.

واضاف: إن شركة استثمارية مشتركة أسسها البلدان وفق حصتين متساويتين وقد حققت نتائج طيبة كما يتم متابعة القضايا المالية للجانبين عبر هذه الشركة.

ولفت الى إجراء محادثات مع وزير المالية والعوائد الباكستاني عبدالحفیظ شیخ، خلال الزيارة، حول توطيد العلاقات التجارية بين البلدين لاسيما مايتعلق بالشؤون الحدودية.

ونوه عبقري الى تنفيذ البلدين خطوات جديدة على صعيد ايجاد حلول للقضايا المالية والمصرفية العالقة وتأسيس لجنة مختصة لمتابعة هذا الموضوع.

وعدّ الشركة الاستثمارية المشتركة بمثابة محرك جديد يعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية بين البلدين الجارين والتي يعقد عليها الأمل في ايجاد حلول لمشاكل المتعاقدين وتطوير التجارة الحدودية.