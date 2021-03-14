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الرئيس روحاني يحذر من خطر الدخول في الموجة الرابعة لفيروس كورونا

ان الاوضاع جيدة في جميع المحافظات في هذا المجال ما عدا محافظة خوزستان التي تواجه صعوبات رغم ان الجهود اثمرت في بعض مناطق المحافظة حيث تحولت (من الحالة الحمراء) الى الحالة البرتقالية.
رمز الخبر: ۴۹۳۸۹
تأريخ النشر: 14 March 2021

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) محذرا من خطر الدخول في الموجة الرابعة لتفشي المرض.

وفي تصريحه اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، اعتبر الرئيس روحاني خطر الموجة الرابعة بانه مازال قائما وقال: انه ما عدا عدد من المحافظات التي ينبغي ان تبذل المزيد من الاهتمام فان الاوضاع جيدة في جميع المحافظات بالبلاد ويتوجب ان نحافظ على ذلك وان لم نلتزم لفترة اسبوعين فان جميع الاحصائيات ستتغير.

واضاف: ان الاوضاع جيدة في جميع المحافظات في هذا المجال ما عدا محافظة خوزستان التي تواجه صعوبات رغم ان الجهود اثمرت في بعض مناطق المحافظة حيث تحولت (من الحالة الحمراء) الى الحالة البرتقالية.

وقال: لقد تم بذل الجهود واجراءات الوقاية لعدم الدخول في هذه الموجة ولكن هذا الخطر محتمل في اي لحظة، حيث ان ايام عيد النوروز هي ايام خاصة وتزداد فيها الانشطة وسفر المواطنين لذا ينبغي بذل المزيد من الاهتمام باجراءات الوقاية.

وقال الرئيس روحاني: ينبغي ان نستفيد في العام القادم (العام الايرانسي يبدا في 21 اذار/مارس) من خبراتنا التي اكتسبناها خلال العام الحالي وان نعمل بحيث يعيش المواطنون في ظروف افضل واخطار اقل كي نصبح في يوم ما مامن من هذا الفيروس بصورة كاملة في كافة انحاء البلاد.

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