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اعلام الاحتلال: كوسوفو تفتتح سفارتها في القدس الاثنين المقبل

تفتتح كوسوفو سفارتها في القدس، يوم الاثنين المقبل، كثالث دولة في العالم وأول دولة ذات غالبية مسلمة تنقل سفارتها بالكيان الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة.
رمز الخبر: ۴۹۳۸۴
تأريخ النشر: 14 March 2021

وبحسب الاعلام العبري، ستجري مراسم افتتاح السفارة الاثنين بمشاركة عدد من الدبلوماسيين الكبار من كلا الجانبين.

ووقع الكيان الإسرائيلي مع كوسوفو اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية مطلع شباط/فبراير الماضي في إطار مراسم رسمية أجريت بصورة افتراضية عن طريق تطبيق "زوم" وبحضور وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي ووزيرة خارجية كوسوفو ميليزا هاراديناغ، وقد تم رفع الستار عن لافتة السفارة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترفت رسميا في كانون الاول/ديسمبر 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتحت السفارة الأمريكية في القدس في ايار/مايو 2018، بالتزامن مع الذكرى السبعين لما تعتبره إسرائيل "إعلان استقلالها".

أما الدولة الثانية التي أعلنت نقل سفارتها في كيان الاحتلال إلى القدس فكانت غواتيمالا، بعد أمريكا.

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