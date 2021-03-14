البرغوثي : الاستيطان يمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة والتطبيع يشجع عليه

وفي تصريح ل"تابناک" ،قال البرغوثي إن "الاستعمار الاستيطاني هي وسيلة اسرائيل لمنع القيام بدولة فلسطينية مستقلة"، مشيراً إلى أن "سلاح صفقة القرن التي تحاول اسرائيل ان تنفذه ونحن نتصدى له بكل قوتنا ومقاومتنا الشعبية".

وأكد أن "الهدف الفلسطيني لم يعد فقط إنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة بل يجب أن يكون الكفاح لإنهاء نظام التمييز والفصل العنصري بكل فلسطين التاريخية".

وعن تطبيع بعض الدول العربية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، قال البرغوثي إن "التطبيع يشجع الاستيطان وصفقة القرن وهو جزء من الصفقة الرامية لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني... شيء معيب أن تأتي استثمارات عربية في إسرائيل. الذين يطبعون مع اسرائيل لا يعرفوا أن اسرائيل تستهدف شعوبهم وبلدانهم وسيدركون ما هي أطماع اسرائيل في بلدانهم".

وأضاف أن تلك الدول العربية "أحرار ان لم يتضامنوا مع الشعب الفلسطيني، ولكن ليتضامنوا مع شعوبهم ومع مصالحهم كدول تطمع فيها اسرائيل".