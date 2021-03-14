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خطيب زادة: ايران ستوقف اجراءاتها التعويضية بعد رفع الحظر

ان وجهات النظر المطروحة في هذه المقابلة شخصية ولم يتم التنسيق بشانها مع وزارة الخارجية او الدكتور ظريف.
رمز الخبر: ۴۹۳۷۳
تأريخ النشر: 13 March 2021

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومثلما صرح قائد الثورة الاسلامية ستوقف اجراءاتها التعويضية بعد رفع الحظر من قبل اميركا.

اعلن ذلك خطيب زادة في تصريح له مساء الجمعة ردا على سؤال حول تصريحات مستشار رئيس الجمهورية حسام الدين آشنا لصحيفة "الاخبار".

وقال المتحدث باسم الخارجية: ان وجهات النظر المطروحة في هذه المقابلة شخصية ولم يتم التنسيق بشانها مع وزارة الخارجية او الدكتور ظريف.

واضاف: ان موقف ايران حول عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها في اطار القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي وطريق عودة هذا البلد (اميركا) واضح وقد تم تبيانه بدقة ووضوح من قبل وزير الخارجية المحترم مرارا. بعد رفع الحظر من قبل اميركا فان ايران مثلما صرح سماحة قائد الثورة ستوقف اجراءاتها التعويضية. مرجع التحقق وفقا للاتفاق النووي هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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