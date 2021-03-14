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إلهان عمر: لماذا لا نعود إلى الاتفاق النووي أولا؟

وكرر موقف بلاده بأن على إيران اتخاذ الخطوة الأولى للالتزام بالاتفاق النووي، موضحا أن العقوبات لن ترفع قبل ذلك.
رمز الخبر: ۴۹۳۶۹
تأريخ النشر: 13 March 2021

سألت النائبة الديمقراطية المسلمة في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن سبب عدم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي أولا باعتبارها هي التي خرجت منه.

واوردت "ميدل ايست آي" انه خلال خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أجاب بلينكن عن سؤال عمر، قائلا: "لا يمكن العودة للاتفاق النووي بمجرد الضغط على زر، لقد خرجنا منه قبل 3 أعوام وللأسف ابتعد الإيرانيون عن التزاماتهم أكثر فأكثر، لذا فإن هنالك قضايا باعثة على التحدي ينبغي البحث حولها".

كما دافع بلينكن عن الاتفاق، معتبرا ما وصفه بـ "كبح برنامج طهران النووي" بانه "يصب في مصلحة واشنطن"، لكنه استبعد تقديم تنازلات لتأمين المحادثات مع الحكومة الإيرانية.

وكرر موقف بلاده بأن على إيران اتخاذ الخطوة الأولى للالتزام بالاتفاق النووي، موضحا أن العقوبات لن ترفع قبل ذلك.

وكانت ايران قد خفضت التزاماتها في اطار الاتفاق النووي وجمدت العمل بالبروتوكول الاضافي نظرا لانتهاك وخروج اميركا من الاتفاق النووي وعدم وفاء الاطراف الاوروبية بالتزاماتها في الاتفاق.

وتؤكد ايران بانه ما لم يتم رفع الحظر الاميركي الظالم واللاقانوني فانها لن تعود عن اجراءاتها التعويضية في خفض الالتزامات النووية.

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