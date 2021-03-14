قاليباف يؤكد على ترسيخ البنية الاقتصادية للبلاد لاجهاض الحظر

ان انتصار الثورة الاسلامية واكبر نجاحاتنا الفنية والعلمية تحققت حينما جاء الشباب والشعب الى الساحة.

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف على ترسيخ البنية الاقتصادية للبلاد من اجل اجهاض اجراءات الحظر.

وقال قاليباف في كلمته اليوم الجمعة خلال مراسم احياء ذكرى شهداء عمليات خيبر وبدر في فترة الدفاع المقدس (1980-1988): ان من واجبنا الشرعي والاخلاقي العمل بكل ما نستطيع القيام به مع الحكومة لحل القضايا الاقتصادية.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي بانه علينا اليوم ترسيخ البنية الاقتصادية للبلاد من اجل اجهاض الحظر واضاف: اننا اليوم في نقطة حساسة من الثورة الاسلامية وينبغي علينا بذل الجهود كي نتمكن من مواصلة طريق الشهداء وامام الشهداء والمبني على السنن الالهية والاعتماد على الشعب.

واضاف: ان انتصار الثورة الاسلامية واكبر نجاحاتنا الفنية والعلمية تحققت حينما جاء الشباب والشعب الى الساحة.