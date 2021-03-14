كورونا لم يؤد الى حدودث اي خلل في برنامج عمل محطة بوشهر النووية

ان اهمية الموضوع تصبح مضاعفة مع امتلاك اماكن حيوية ومهمة مثل غرفة السيطرة والتحكم في المحطة والمنطقة المقيدة بضوابط معينة بسبب الضرورات النووية والاشعاعية والتي لها مميزاتها الخاصة بها.

اكد رئيس محطة بوشهر النووية (جنوب ايران) رضا بنازادة بان مرض كورونا لم يؤد الى حدوث اي خلل في برنامج عمل المحطة.

وقال بنازادة في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس": لحسن الحظ ان مرض كورونا لم يكن له اي تاثير على عملية تبديل الوقود السنوي وصيانة المعدات واستمرار التوليد الآمن للكهرباء.

واوضح بانه منذ بداية الاعلان عن تفشي فيروس كورونا في البلاد تم في محطة بوشهر النووية تشكيل فريق عمل عقد اجتماعات يومية منتظمة بهدف متابعة وتنظيم تنفيذ التعليمات والبروتوكولات وقرارات اللجان الوطنية وكذلك الصادرة على مستوى المحافظة وهو امر تم بذل الاهتمام به بدقة وحساسية خاصة منذ البداية.

واضاف: ان اهمية الموضوع تصبح مضاعفة مع امتلاك اماكن حيوية ومهمة مثل غرفة السيطرة والتحكم في المحطة والمنطقة المقيدة بضوابط معينة بسبب الضرورات النووية والاشعاعية والتي لها مميزاتها الخاصة بها.

وقال: ان يبعث لدينا على الفخر والسرور هو ان الاجراءات الواسعة والمختلفة التي نفذت في محطة بوشهر النووية وحتى الفيلم التعليمي الذي تم اعداده وتقديمه قد حظي بالتقدير من قبل لجنة مكافحة كورونا وادارة المحافظة وتم اتباعه من قبل سائر المؤسسات والادارات الحكومية في محافظة بوشهر.