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الخارجية الايرانية: تضامن كامل بين ايران وروسيا ضد الحظر الحادي واللاانساني

ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنظر الى الاتحاد الروسي كدولة جارة وقوية وصديقة لها على اساس "التعاون والاحترام المتبادل" وترغب بالمزيد من تطوير علاقاتها معها في جميع المجالات.
رمز الخبر: ۴۹۳۶۵
تأريخ النشر: 13 March 2021

اكدت وزارة الخارجية الايرانية التضامن الكامل بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا ضد اجراءات الحظر الاحادية والمناهضة للبشرية.

جاء ذلك في بيان اصدرته وزارة الخارجية الايرانية اليوم الجمعة لمناسبة الذكرى العشرين لتوقيع معاهدة اساس العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين ايران وروسيا.

وجاء في البيان الصادر: ان الذكرى العشرين لـ "معاهدة اساس العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي" تزامنت مع تبادل الرسائل بين قادتي البلدين.  

واضاف البيان: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنظر الى الاتحاد الروسي كدولة جارة وقوية وصديقة لها على اساس "التعاون والاحترام المتبادل" وترغب بالمزيد من تطوير علاقاتها معها في جميع المجالات.  

وتابعت الخارجية الايرانية: انه وفي ظل ارادة قادة وكبار مسؤولي البلدين، فان التعاون بينهما قد تجاوز العلاقات الثنائية في سياق توفير المصالح المشتركة ودخل اطار المساعدة بتوفير الامن الاقليمي والدولي واضحت راسخة اكثر من اي وقت مضى.  

واكد البيان بان ايران وروسيا متضامنتان بصورة كاملة ضد "اجراءات الحظر الاحادية واللاانسانية" و"تدخلات الغرب في شؤون الدول الاخرى" و"منع تاثيرات اطراف اخرى في العلاقات بينهما" وضرورة "احترام القوانين الدولية".

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