عبداللهيان: ينبغي على بايدن الاتعاظ من التاريخ

انه على بايدن الاتعاظ من التاريخ. ينبغي التحدث مع الشعب الايراني العظيم والمقتدر بقوة المنطق وليس بمنطق القوة.

اكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان بانه على الرئيس الاميركي جو بايدن الاتعاظ من التاريخ، مشددا على انه يجب التحدث مع الشعب الايراني العظيم والمقتدر بقوة المنطق وليس بمنطق القوة.

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: انه على بايدن الاتعاظ من التاريخ. ينبغي التحدث مع الشعب الايراني العظيم والمقتدر بقوة المنطق وليس بمنطق القوة.

واضاف: لاشك انه لن يتم التفاوض مع اميركا في ظل القوة والتهديد اطلاقا. ينبغي على البيت الابيض التركيز على التفاوض اولا مع شعبه الذي اصبح ثنائي القطب. اجراءات الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية تلفظ انفاسها الاخيرة.