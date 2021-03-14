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البيت الأبيض يعلن عن بدء اتصالات دبلوماسية غير مباشرة مع إيران عبر الأوروبيين

"هناك قنوات اتصال عن طريق الأوروبيين وآخرين تمكننا من أن نوضح للإيرانيين موقفنا فيما يخص منهج الالتزام مقابل الامتثال للاتفاق وأن نستمع إلى موقفهم (هم أيضا)".
رمز الخبر: ۴۹۳۵۹
تأريخ النشر: 13 March 2021

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الجمعة إن الولايات المتحدة وإيران بدأتا اتصالات دبلوماسية غير مباشرة من خلال أوروبيين وآخرين ينقلون رسائل عن الكيفية التي يمكن بها استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأوضح سوليفان للصحافيين: "الدبلوماسية مع إيران مستمرة، لكن ليست بطريقة مباشرة في الوقت الراهن".

وتابع: "هناك قنوات اتصال عن طريق الأوروبيين وآخرين تمكننا من أن نوضح للإيرانيين موقفنا فيما يخص منهج الالتزام مقابل الامتثال للاتفاق وأن نستمع إلى موقفهم (هم أيضا)".

وأضاف سوليفان: "عند هذه المرحلة ننتظر أن نسمع أكثر من الإيرانيين عن الطريقة التي يرغبون من خلالها في المضي قدما. ولن يكون ذلك سهلا لكننا نؤمن بأننا نمر الآن بعملية دبلوماسية وأنه يمكننا المضي قدما وأن نضمن في نهاية المطاف تحقيق هدفنا، وهو أن نمنع إيران من الحصول على سلاح نووي من خلال الدبلوماسية" على حد زعمه.

وتؤكد ايران ان استئناف المفاوضات النووية رهن برفع الحظر الاميركي بشكل كامل وعدم إضافة مواضيع أخرى لبنوده وشددت على أن الالتزام بالاتفاق النووي يعني عدم إضافة كلمة واحدة للاتفاق وعدم حذف أيّة كلمة منه.

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