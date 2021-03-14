وقفة وفعالية إحياء للذكرى السنوية للشهيد حسين بدر الدين الحوثي في محافظة إب

خرج أبناء المربع الشمالي الشرقي في مديرية ريف إب بمحافظة إب في وقفة شعبية كما أقامت وحدة الثقافة القرآنية في مديرية السياني فعالية ثقافية إحياء للذكرى السنوية لاستشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي.

وخلال الوقفة والفعالية شدد الجميع على أهمية التمسك بالمنهج الذي خطه الشهيد القائد وضحى من أجله بدمه الطاهر وتجسيده منهجاً وسلوكا، لافتين إلى أن هذا المشروع الذي أسسه الشهيد القائد يهدف إلى تأصيل الهوية الإيمانية وترسيخ الثقافة القرآنية في أوساط المجتمع ليكون مجتمعا واعيا موحدا قادرا على مواجهة أعدائه.

وأوضحوا بأن هذا المشروع جاء في زمن أحوج ما تكون فيه الامه له لمواجهة أعدائها الذين اوصلوها الى حالة من الانبطاح والذل والهوان.

وتطرقوا إلى المبادئ والقيم والأخلاق الإيمانية التي رسخها الشهيد القائد، وعمق رؤيته للمخاطر التي تتربص بالأمة وما حمله من فكر تنويري نهضوي، داعين الجميع إلى التحرك الجاد في إطار المشروع القرآني ومواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر والتحرر من الهيمنة والوصاية الخارجية.

المصدر: قناة المسيرة