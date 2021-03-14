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وزارة الصحة: 53 وفاة و8088 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تابناک -إیران ،أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 53 وفاة و8088 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
رمز الخبر: ۴۹۳۴۴
تأريخ النشر: 12 March 2021

وزارة الصحة: 53 وفاة و8088 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة مليون و731 الفا و558 شخصا، وبوفاة 53 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 61 الفا و69 شخصا.

واضافت، تم تسجيل 8088 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية،ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى مليون و731 الفا و558 شخصا من بينهم 3829 شخصا في وضع حرج.

وتابعت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و477 الفا و588 شخصا لغاية الان، ولكن توفي 53 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 61 الفا و69 شخصا.

يذكر ان 11 مليون و588 الفا و441 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا في انحاء البلاد حتى الان.

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