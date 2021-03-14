وضع المجتمع المدني اليمني في مركز الدفع من أجل السلام

تقرير المخابرات الأمريكية، الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي يورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، هو دليل إضافي على أن الوقت قد حان لتغيير جذري في علاقة الولايات المتحدة بالسعودية. لتحقيق هذه الغاية، كان إعلان الرئيس جو بايدن السابق بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن دعم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن يهدف إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن السعوديين لن يكون لديهم شيك على بياض في اليمن.

هذه هي الخطوة الأولى نحو إنهاء الصراع، لكنها ليست سوى ذلك. بعد أن أتاح نزاع مسلح خلف عشرات الآلاف من المدنيين قتلى وملايين يواجهون المجاعة، يجب على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد لاستعادة السلام في اليمن. على مدى ست سنوات، شن السعوديون حملة عسكرية كارثية، حيث ألقوا قنابل أمريكية وأوروبية الصنع على المدنيين، في انتهاك واضح لقوانين الحرب. كان الصراع - الذي يجب أن تتحمل الولايات المتحدة بعض المسؤولية عنه - مدمرًا لدرجة أن مسؤولي الأمم المتحدة يصفون اليمن بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". كجزء من مساعيها الجديدة لحل النزاع، يجب على الولايات المتحدة أيضًا دعم جهود المجتمع المدني اليمني لضمان المساءلة الحقيقية عن الجرائم المرتكبة والأرواح التي دمرت. بالنسبة للعديد من اليمنيين، ليست القنابل الأمريكية هي أكبر عدو للسلام الدائم - إنها الإفلات من العقاب.

لسنوات، وثق الباحثون والدعاة اليمنيون جرائم وانتهاكات مروعة من قبل جميع أطراف النزاع، من القصف العشوائي والغارات الجوية إلى الاحتجاز التعسفي، بينما تبحث آلاف العائلات عن أماكن أحبائهم الذين اختفوا قسرًا. لم يردع الوباء العالمي أن يثني الأطراف المتحاربة البلاد على حافة المجاعة، حيث يعاني ما يقرب من 325000 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الشديد. لم يتم مساءلة أي طرف عن الانتهاكات.

سيتطلب السلام الدائم في اليمن معالجة هذا الإرث المتمثل في الإفلات من العقاب. قامت القوى الأجنبية ذات النفوذ الهائل على الحرب في اليمن بتهميش مسائل المساءلة. لقد حان الوقت الآن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي لوضع اليمنيين في قلب سياستهم تجاه اليمن من خلال إلقاء دعمهم وراء المجتمع المدني في البلاد. ستكون الرؤية اليمنية ضرورية إذا أريد أن يكون هناك دعم سياسي، وفي مرحلة لاحقة، تأييد للمساءلة والعدالة الانتقالية.

إن القيام بذلك يعني دعم توصيات المجتمع المدني اليمني ليس فقط لإنهاء الصراع ولكن لاستعادة المنظمات المدنية التي دمرتها الحرب، ويعني مساعدة اليمنيين على تعطيل حلقة الإفلات من العقاب التي تهدد بتقويض أي اتفاق سلام.

أولاً، يجب على الولايات المتحدة العمل على حماية الفضاء المدني ودعم المجتمع المدني في اليمن، بما في ذلك عن طريق الإدانة السريعة للمضايقات والأفعال الانتقامية من قبل أي طرف في النزاع ضد المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، فضلاً عن مجموعات الضحايا. يُنظر إلى المجتمع المدني على أنه أحد الدوائر الانتخابية المحايدة القليلة في اليمن اليوم، ويتمتع هؤلاء القادة بدور أساسي في تأطير كيفية تحقيق السلام الدائم في اليمن، بما في ذلك التفاعل بين الإنصاف والسلام مع المساءلة.

يجب على الولايات المتحدة أيضًا المساعدة في توجيه الدعم للمجتمع المدني اليمني حتى يتمكن من الاجتماع بأمان والتداول وتعلم دروس قيمة من البلدان الأخرى، ووضع ومناقشة المقترحات، وصياغة الملكية الوطنية لآليات المساءلة والتعويض عن الانتهاكات. من شأن القيام بذلك أن يساعد في خلق سبل للمجتمع المدني اليمني، ومجموعات الضحايا، والجمعيات الأسرية لتقرير ما هي العدالة الانتقالية وما ينبغي أن تحققه في اليمن. إن وجود مثل هذه العمليات التي يقودها ويملكها المجتمع المدني يمكن أن يساعد في تمكين المواطنين الخارجين من سنوات الصراع.

كما أخبرنا أحد قادة المجتمع المدني اليمني: "يمكن للعدالة الانتقالية أن تجعل الناس يشعرون بأنهم في قلب عالمهم الخاص". أنها موضوع حقوق وواجبات. يمكنهم أن يبدعوا ".

ثانيًا، يمكن للولايات المتحدة وغيرها دعم المجتمع المدني اليمني لاستكشاف وسائل جديدة للانتصاف ليس فقط للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن أيضًا للانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والتكاليف الهائلة والمتنوعة للصراع على اليمن وشعبه. من معاقبة الحصار السعودي وتسليح المساعدات الإنسانية، إلى أزمة البنك المركزي واستغلال الحرب، وجد تقرير أصدرته منظمتنا، مؤسسة المجتمع المفتوح، مؤخرًا أن العديد من اليمنيين يضعون أولوية قصوى لمعالجة الجرائم الاقتصادية والمظالم. هناك حاجة إلى أدوات وأساليب جديدة لتوثيق التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للحرب. ومن شأن ذلك أن يدعم التأسيس المستقبلي لخيارات انتصاف مبتكرة وتعويضات للضحايا. كما يمكن أن يضع معيارًا لمثل هذه التدابير ليتم تضمينها في تسويات ما بعد الصراع الأخرى أيضًا.

أخيرًا، يجب دعم هذه الالتزامات بقيادة أكبر من قبل الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة. منذ عام 2015، تم إسقاط الإشارات إلى المساءلة والعدالة الانتقالية في اليمن تدريجياً من قرارات مجلس الأمن. في الأسبوع الماضي، شدد قرار لمجلس الأمن بشأن اليمن على ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات في اليمن. كانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 2015 التي يشير فيها قرار لمجلس الأمن إلى المساءلة. تحتاج الدول إلى بذل المزيد من الجهد لإعادة دمج اللغة الخاصة بالمساءلة في جميع قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن وغيرها من صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة.

إذا لم يتم متابعة المساءلة في اليمن اليوم، فذلك لأن البديل - الإفلات من العقاب - أصبح سهلاً للغاية. لاستعادة القيادة والقيم الأمريكية، يتعين على إدارة بايدن أن تفعل أكثر من وقف بيع القنابل للسعوديين. يجب أن تساعد في منح اليمنيين فرصة حقيقية لمواجهة الإفلات من العقاب وأن يقرروا بأنفسهم الشكل الذي يجب أن تبدو عليه العدالة.