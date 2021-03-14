كيف يجب أن يرد جو بايدن على إستراتيجية روسيا في الشرق الأوسط؟

أعطت واشنطن الأولوية لمكافحة الإرهاب لسنوات وهي تتحول الآن فقط إلى منافسة القوى العظمى، لكن موسكو لم تغفل عن الجغرافيا السياسية، وينبغي النظر إلى أفعالها في المنطقة من خلال تلك العدسة.

قد يبدو التحدي الذي تواجهه روسيا في الشرق الأوسط تحديًا ضيقًا. ونظراً للضغط المحلي القوي لإنهاء "الحروب الأبدية" وسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، سيكون من غير الواقعي توقع ذلك كأولوية قصوى. قال توني بلينكين في أول خطاب رئيسي له كوزير للخارجية الأسبوع الماضي: "أكثر من أي وقت آخر في حياتي المهنية - ربما في حياتي - تلاشت الفروق بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية".

في هذا السياق، يجب على إدارة بايدن أن تنظر إلى الصورة الكبيرة عندما يتعلق الأمر بروسيا في الشرق الأوسط - في الأهداف العامة لموسكو وكيف تتناسب مع أنشطتها في أوروبا والشرق الأوسط، وكذلك علاقة روسيا بالصين، البلد الذي يمثل "أكبر اختبار جيوسياسي للقرن الحادي والعشرين" للولايات المتحدة وفقًا لبلينكين.

لطالما كان الشرق الأوسط جزءًا من المنطقة الجنوبية الضعيفة لروسيا، وهي منطقة سعت الدولة الروسية إلى تأمينها في الوقت الذي دفعت فيه للعب دور رئيسي في السياسة الأوروبية واكتساب اعتراف بقوة عظمى. الشرق الأوسط مهم بالنسبة للكرملين ليس فقط لمصلحته ولكن لأن السيطرة هناك تخلق أيضًا المزيد من الفرص لروسيا لتقويض الغرب على جبهات أخرى. التأثير الأكبر في الشرق الأوسط سيقرّب الكرملين من الأولوية القصوى - إضعاف النظام العالمي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة؛ لكي تفوز روسيا، يجب أن تخسر الولايات المتحدة.

سوريا جزء أساسي من هذا اللغز الأكبر ويرجع ذلك أساسًا إلى موقعها الاستراتيجي. كان السعي وراء موانئ المياه الدافئة، بما في ذلك شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، أولوية ثابتة للحكام الروس منذ بطرس الأكبر على الأقل. وبهذا المعنى، لا يختلف فلاديمير بوتين، وقد سمح له تدخله في سوريا بالنجاح حيث فشل أسلافه القيصريون والسوفييت - تأسيس وجود عسكري دائم يمكنه من خلاله إبراز قوته في اتجاهات متعددة. تظل سوريا الساحة الرئيسية لمصالح الكرملين. ربما لا شيء يقول ذلك بوضوح أكثر من الكشف الأخير عن نصب تذكاري لقديس الجيش الروسي، الأمير ألكسندر نيفسكي، في قاعدة خيميم الجوية الروسية في سوريا. يمثل ترتيب ألكسندر نيفسكي الدفاع عن الوطن.

ستواصل روسيا التي تُركت دون عوائق في الشرق الأوسط تقاربها العميق بالفعل مع إيران (ووكلائها) وستكون لها في نهاية المطاف الكلمة الأخيرة بشأن مستقبل سوريا، مما سيؤدي إلى ظهور علاقة بين روسيا وإيران والأسد. يجب أن تنظر إدارة بايدن إلى المنطقة من خلال هذه الرؤية الأوسع، والتي لن تساعد إلا في الهدف الضيق الحالي المتمثل في منع عودة داعش من تهديد المصالح الأمريكية - حيث لم يُظهر الأسد ولا بوتين رغبة حقيقية أو قدرة على محاربة داعش بأي اتساق. ستساعد هذه الرؤية الأوسع أيضًا على فهم سبب قيام موسكو بإضافة طبقة من التعقيدات بدلاً من التعاون بشأن أولوية رئيسية لبايدن في المنطقة - وهي العودة إلى الصفقة الإيرانية.

قد يؤدي التقارب الروسي مع إيران، بمرور الوقت، إلى زيادة وصول موسكو إلى موانئ المياه الدافئة في الخليج الفارسي، وهو أحد الممرات المائية الأكثر استراتيجية في العالم - وحلم آخر بعيد المنال لبطرس الأكبر، الذي امتدت رؤيته للتوسع الروسي حتى المحيط الهندي. وصول روسيا إلى الخليج الفارسي سيقلل إلى حد كبير من النفوذ الأمريكي. بالتأكيد، يفخر الإيرانيون باستقلالهم، ويحظر الدستور الإيراني منح حقوق إقامة دائمة لدول أخرى. لكن الحكومة الإيرانية موالية للكرملين أكثر من شعبها. في أغسطس / آب 2016، استخدمت القاذفات الروسية قاعدة شهيد نوجة الجوية بالقرب من مدينة همدان الإيرانية، قيل إنها قصفت أهدافًا لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا - وهو عمل أثار غضبًا داخليًا في إيران، لكنه أثار غضب طهران في النهاية ليس لأن موسكو استخدمت القاعدة. ولكن لأنها دعاية لهذا الفعل. في أواخر عام 2019، خلال أول مناورات بحرية مشتركة بين روسيا وإيران والصين، ورد أن سفينة حربية روسية وصلت إلى ميناء تشابهار في جنوب إيران. وتشير تقارير أحدث إلى أن طهران عرضت على موسكو استخدام ثلاث قواعد - تشابهار وبندر عباس وبندر-بوشر. في حين أن الكثير لا يزال غير واضح بشأن هذا العرض المبلغ عنه، فمن المؤكد أنه يثير مخاوف.

كيف يمكن لبايدن أن يتراجع

لا يحتاج بايدن إلى إرسال وحدة عسكرية كبيرة إلى سوريا، لكن يمكنه فعل المزيد لدعم قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا ببصمة عسكرية خفيفة ومزيد من الجهود الدبلوماسية. سيساعد هذا الاستثمار منخفض التكلفة في عرقلة الجهود الروسية في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفريق بايدن أيضًا الاستمرار في الضغط على الحلفاء العرب من أجل الاعتراف بالأسد، كما فعل سلفه.

العقوبات مهمة وتسببت في الألم، لكنها لم تجبر بمفردها بوتين (ولا الأسد) على تغيير سلوكهما بشكل جذري. يجب أن يظل التهديد المعقول باستخدام القوة ضد وكلاء إيران وروسيا مطروحًا على الطاولة. لم تؤد ضربات ترامب المحدودة ضد الأسد بعد استخدام نظامه للأسلحة الكيماوية ولا الاشتباك الأمريكي مع الشركات العسكرية الخاصة الروسية إلى حرب شاملة مع روسيا.

خارج سوريا، يجب أن تظل الولايات المتحدة منخرطة في المنطقة كجزء من المنافسة الاستراتيجية الأوسع بين القوى العظمى بدلاً من إلهاءها عنها. لدى الولايات المتحدة مشكلة سردية في الشرق الأوسط، بينما تقدم روسيا رؤية واضحة وغير اعتذارية للمنطقة في الوقت الذي يتأرجح فيه الغرب. كما تمارس روسيا قوتها الناعمة في الشرق الأوسط ربما بشكل أكثر فاعلية مما كانت عليه في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي. يمكن للولايات المتحدة أن تفعل المزيد لمواجهة موسكو بمجرد أن تكون أكثر حضوراً. لا تحتاج هذه الجهود إلى أن تكون في المقدمة أو في المنتصف أو تحمل ثمنًا باهظًا، لكنها ستؤتي ثمارها على المدى الطويل.

إن صعود روسيا في الشرق الأوسط لن يكون مهتمًا بالمساعدة في مواجهة الصين - بل على العكس، قد يساعدها فقط. بدأ التقارب الروسي الصيني منذ حوالي ثلاثين عامًا. إنه أكثر بكثير من مجرد تحول تكتيكي قصير المدى. كما كتب المحلل الروسي فلاديمير فرولوف، "ترى النخبة الحاكمة في روسيا أن التقارب مع أوروبا يمثل تهديدًا أكبر لقدرتها على الاحتفاظ بالسلطة من التحالف غير المعلن وغير المتكافئ مع الصين". كان الاثنان يميلان إلى العمل بشكل أكبر في الشرق الأوسط - ومع إيران. موسكو مهتمة بتعديات الصين على حدودها الشرقية أكثر من توسعها في المحيط الهادئ الذي يقلق الولايات المتحدة. إذا كانت الحدود الجنوبية والشرقية لروسيا مستقرة بشكل عام، فإنها تخلق فقط مساحة أكبر للانتقال إلى أوروبا، حيث لا تزال روسيا قوة انتقامية.

بينما أعطت الولايات المتحدة الأولوية لمكافحة الإرهاب في العشرين عامًا الماضية وتتحول الآن فقط إلى منافسة القوى العظمى، لم تغفل موسكو أبدًا عن الجغرافيا السياسية، التي تعتبرها دائمة. ستشكل كل من روسيا وإيران والصين منطقة الشرق الأوسط وفقًا لقيمها ومصالحها، والتي تتعارض مع قيم ومصالح الغرب وستضر بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. لا يجب أن تكون مواجهة التحدي الذي تواجهه روسيا في الشرق الأوسط في مقدمة ومركز السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولكن كجزء من هذه الرؤية الجيواستراتيجية الأوسع.