نعش رمزي لترامب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

كما رفع المشاركون في المسيرة بطهران يافطات تطالب بالانتقام المؤكد من مرتكبي جريمة اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني.

تم وضع نعش رمزي للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب تحت أقدام صورة للقائد الشهيد قاسم سليماني في طريق مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الإيرانية اليوم الاربعاء في طهران.

وانطلقت قبل ظهر اليوم مسيرات بالدراجات النارية والدراجات الهوائية والمركبات الخاصة في طهران وجميع المدن الايرانية ، احتفالا بالذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية مع مراعاة الضوابط الصحية المطلوبة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد مراسل وكالة انباء فارس أنه تم وضع نعش رمزي للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب تحت أقدام صورة للقائد الشهيد قاسم سليماني في طريق مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الإيرانية اليوم الاربعاء في طهران.

كما رفع المشاركون في المسيرة بطهران يافطات تطالب بالانتقام المؤكد من مرتكبي جريمة اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني.