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ايران.. مسؤولة صحية تدعو للمزيد من الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا

انه لو جاءت الموجة الرابعة لمرض كورونا في البلاد فانها ستطال جميع الاعمار وستحمّل المستشفيات اعباء كبيرة.
رمز الخبر: ۴۸۹۱۱
تأريخ النشر: 11 February 2021

اعلنت عضو اللجنة العلمية الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة مرض كورونا في الجمهورية الاسلامية الايرانية مينو محرز عن ازدياد عدد المصابين بالمرض خلال الفترة الاخيرة، وحذرت من ان الموجة الرابعة للفيروس لو جاءت فانها ستطال جميع الاعمار، داعية للمزيد من الالتزام بالتوصيات الصحية.

وقالت محرز في تصريح لها بهذا الصدد اليوم الخميس: للاسف نشهد الان ازدياد الاصابة بفيروس كورونا اذ نواجه زيادة في اعداد المرضى المصابين بالمرض المراجعين للمستشفيات.

واضاف: انه لو جاءت الموجة الرابعة لمرض كورونا في البلاد فانها ستطال جميع الاعمار وستحمّل المستشفيات اعباء كبيرة.

وتابعة المسؤولة الصحية: ان هذا الفيروس الرهيب لا يتحدد بسن معينة ويطال جميع الاعمار وحتى الافراد الذين يتلقون اللقاح يجب ان لا ينسوا بان هذا الفيروس يمكن ان يكون خطيرا في كل الاحوال لذا ينبغي علينا جميعا الحذر وعدم المخاطرة.

ودعت محرز المواطنين للمزيد من الالتزام بالتوصيات الصحية الخاصة بالوقاية من كورونا وعدم التخطيط للسفر في عيد النوروز القادم (بداية العام الايراني 21 اذار/مارس) لاننا سنواجه الفيروس في العام الجديد كما في هذا العام.

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