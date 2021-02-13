رئيس الوفد الوطني اليمني: دفاعنا المشروع سيستمر حتى يتوقف العدوان والحصار تماما

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام الأربعاء، أن الدفاع المشروع عن اليمن سيستمر حتى يتوقف العدوان والحصار بشكل نهائي.



وقال عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر: "سيستمر دفاعنا المشروع بكل ما نستطيع متوكلين على الله حتى يتوقف العدوان والحصار تماما".



وأضاف أن جرائم تحالف العدوان الأميركي ضد أبناء الشعب اليمني غير مسبوقة، وفيها من البشاعة والإرهاب ما يجعل من السعودية والإمارات دولتين ملاحقتين حقوقيا ومنبوذتين إنسانيا وحتى سياسيا.



يشار إلى أن سلاح اليمني الجو المسير شن الاربعاء عملية هجومية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بعددٍ من الطائرات المسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2K.



وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن "سلاح الجو المسير استهدف ظهر الأربعاء، مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2K محققا إصابة دقيقة.