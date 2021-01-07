النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۸مشاهدات
‍ پ

الحرس الثوري يحمل واشنطن مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية ، بأن الطائرة أسقطت عن طريق الخطأ، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.
رمز الخبر: ۴۸۶۰۸
تأريخ النشر: 07 January 2021

حمل الحرس الثوري الولايات المتحدة و"مغامرتها اللاإنسانية" مسؤولية إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية قبل نحو عام، إثر إصابتها عن طريق الخطأ بنيران الدفاعات الجوية الإيرانية.


وكتب الحرس الثوري: "فراق الأبناء الأعزاء للأمة الإيرانية يترك حتى الآن حزنا عميقا في قلب الجميع بعد عام من تحطم الطائرة الأوكرانية"، مشددا على أن "الحادث الأليم وقع بعد المغامرة اللاإنسانية للولايات المتحدة وأفعالها الإرهابية في المنطقة".

واعتبر أن الكارثة أظهرت "مجددا أن الاستكبار العالمي يصل إلى قمة الخبث ضد الجمهورية الإسلامية وشعب إيران".

وتحطمت طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران متجهة إلى كييف في الثامن من يناير 2020، ما أدى إلى مصرع 176 شخصا على متنها .

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية ، بأن الطائرة أسقطت عن طريق الخطأ، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

وكانت الدفاعات الجوية في حال تأهب حينها خشية حصول أي رد فعل من واشنطن، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين في العراق فيهما جنود أميركيون، ردا على اغتيال واشنطن قبل أيام اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية غادرة في بغداد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha:
آخرالاخبار
الحرس الثوري يحمل واشنطن مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية
صفعتان قويتان تلقاهما ترامب اليوم والثالثة في الطريق
احداث الولايات المتحدة الأميرکية لحظة بلحظة
المدعية العامة بجورجيا تتعهد بالتحقيق في مكالمة ترامب التي هدفت لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية
نفى أن يكون بنس أبلغه بعدم امتلاكه الصلاحيات.. ترامب يطلب من نائبه عرقلة فوز بايدن بالرئاسة
الديمقراطيون يعلنون سيطرتهم على مجلس الشيوخ بعد فوزهم بمقعدي ولاية جورجيا
ترامب يدعو للهدوء ويطالب أنصاره المحتجين بالعودة لمنازلهم
بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس.. شرطة واشنطن تعلن حظرا للتجول والبنتاغون يرفض نشر الحرس الوطني
إيران تنفي أن تكون السفينة الكورية المحتجزة
وما هو السّيناريو الإيراني القادم؟
فوق مرأى الكيان الصهويني.. احياء لذكرى قادة النصر مقابل مستعمرة"المطلة"
قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 40 % الى 60 %
قائد في الحرس الثوري: الكيان الصهيوني والسعودية يسعيان الى اثارة التوتر في ايام ترامب الاخيرة
بعد تهديده بإعادة إيران للعصور الحجريّة.. رئيس الحكومة ووزير الأمن السابِق باراك: سياسة نتنياهو ضدّ طهران فشِلَت في ردعها
اعلامي ايراني: سليماني جعل الأعداء يستجدون الجمهورية الاسلامية
فوق مرأى الكيان الصهويني.. احياء لذكرى قادة النصر مقابل مستعمرة"المطلة"
قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 40 % الى 60 %
ايران تبدأ بتركيب 1000 جهاز للطرد المركزي IR2m
بعد تهديده بإعادة إيران للعصور الحجريّة.. رئيس الحكومة ووزير الأمن السابِق باراك: سياسة نتنياهو ضدّ طهران فشِلَت في ردعها
روحاني: ندعم الاستثمارات المحلية والخارجية بالاقتصاد المنتج
مقتل 20 قرويا في هجوم للقوات الفرنسية على حفل زفاف في مالي
البحرية الأميركية هدف سائغ لنا في الخليج الفارسي
إيران تنفي أن تكون السفينة الكورية المحتجزة
المناورات الكبرى للطائرات المسيرة للجيش الايراني تضمنت الهجوم على اهداف بعيدة
ردنا سيكون ساحقا على ادنى خطأ للعدو
ماذا يعني رفع ايران نسبة تخصيب اليورانيوم ؟
القضاء الايراني: تغريم اميركا مليار دولار جراء الحادث الارهابي في تشابهار
مناورات الجيش الايراني.. استعراض مئات الطائرات المسيرة
محسن رضائي: صادرات ايران للعراق قابلة للزيادة الى 10 اضعاف
اعلامي ايراني: سليماني جعل الأعداء يستجدون الجمهورية الاسلامية